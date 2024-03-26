Россияне на Запорожском направлении потеряли две 2С9 «Нона-С»

https://racurs.ua/n193743-rossiyane-na-zaporojskom-napravlenii-poteryali-dve-2s9-nona-s-video.html

Ракурс

Росіяни на Запорізькому напрямку втратили дві 2С9 «Нона-С». Підрозділ аеророзвідки LUFTWAFFE виявив окупантів та навів ракету GLSDB.

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Відео влучання опублікував у своєму Фейсбук командир групи Микола Колесник.

Він зазначив, що дальність стрільби становила майже 13 км. Російські САУ планували розпочати вогонь на ураження по Силах оборони.

Українці випередили російських нацистів: відбулося пряме влучання, одна САУ вибухнула з детонацією, друга просто згоріла.