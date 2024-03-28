Рашисты прибегают к обману из-за невозможности набрать «добровольцев» на ВОТ

Россияне безрезультатно ищут добровольцев на оккупированных территориях, фото: «Главком»

https://racurs.ua/n193803-rashisty-pribegaut-k-obmanu-iz-za-nevozmojnosti-nabrat-dobrovolcev-na-vot.html

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Російські загарбники так і не змогли набрати «добровольців» на тимчасово окупованих територіях України, тож вдаються до обману.

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Про це сьогодні, 28 березня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Ворог продовжує підтримувати так звані «добровільні народні дружини», які нібито діють на ТОТ, переважна більшість учасників цих дружин є працівниками охоронних фірм звезених з рф, — вказано в повідомленні.

За інформацією ЦНС, на основі цих мілітаристичних формувань росіяни агітують вступати місцевих жителів.