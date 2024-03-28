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Ракурс
Россияне безрезультатно ищут добровольцев на оккупированных территориях, фото: «Главком»

Рашисты прибегают к обману из-за невозможности набрать «добровольцев» на ВОТ

28 мар 2024, 18:57
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Російські загарбники так і не змогли набрати «добровольців» на тимчасово окупованих територіях України, тож вдаються до обману.


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Про це сьогодні, 28 березня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Ворог продовжує підтримувати так звані «добровільні народні дружини», які нібито діють на ТОТ, переважна більшість учасників цих дружин є працівниками охоронних фірм звезених з рф, — вказано в повідомленні.

За інформацією ЦНС, на основі цих мілітаристичних формувань росіяни агітують вступати місцевих жителів.

Надалі цих людей переводять до «добровольчих батальйонів», де вони стають ширмою для російських формувань, — зазначають у ЦНС й закликають саботувати ініціативи ворога та передавати дані про колаборантів до відповідного анонімного чат-бота.

Источник: Ракурс


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