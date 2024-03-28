Рашисты прибегают к обману из-за невозможности набрать «добровольцев» на ВОТ

Рашисты прибегают к обману из-за невозможности набрать «добровольцев» на ВОТhttps://racurs.ua/n193803-rashisty-pribegaut-k-obmanu-iz-za-nevozmojnosti-nabrat-dobrovolcev-na-vot.htmlРакурс
Російські загарбники так і не змогли набрати «добровольців» на тимчасово окупованих територіях України, тож вдаються до обману.
Про це сьогодні, 28 березня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Ворог продовжує підтримувати так звані «добровільні народні дружини», які нібито діють на ТОТ, переважна більшість учасників цих дружин є працівниками охоронних фірм звезених з рф, — вказано в повідомленні.
За інформацією ЦНС, на основі цих мілітаристичних формувань росіяни агітують вступати місцевих жителів.
Надалі цих людей переводять до «добровольчих батальйонів», де вони стають ширмою для російських формувань, — зазначають у ЦНС й закликають саботувати ініціативи ворога та передавати дані про колаборантів до відповідного анонімного чат-бота.