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За ночь украинские подразделения уничтожили 84 воздушные цели
За ночь украинские подразделения уничтожили 84 воздушные целиhttps://racurs.ua/n193814-za-noch-ukrainskie-podrazdeleniya-unichtojili-84-vozdushnye-celi.htmlРакурс
У ніч на 29 березня російські нацисти завдали потужного ракетного-авіаційного удару по об'єктах паливно-енергетичного сектору України, застосувавши різні типи ракет та ударні БпЛА.
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У Повітряних силах повідомили про атаку 99 цілями.
Це були:
- 60 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» (район пусків Приморсько-Ахтарськ, Курська область -рф.);
- три аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» (із трьох винищувачів МіГ-31К — Рязанська область -рф.);
- дві балістичні ракети «Іскандер-М» (ТОТ Крим);
- дев’ять керованих авіаційних ракет Х-59 (із дев’яти літаків Су-34 — Бєлгородська область);
- чотири крилаті ракети «Іскандер-К» (Курська область — рф);
- 21 крилата ракета Х-101/Х-555 (із одинадцяти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС — Енгельс -рф.).
До відбиття ракетно-авіаційного удару залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
В результаті протиповітряного бою знищено 84 повітряні цілі:
- 58 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131»;
- 17 крилатих ракет Х-101/Х-555;
- пять керованих авіаційних ракет Х-59;
- чотири крилаті ракети «Іскандер-К».
Удар по енергетиці
Вночі росіяни вкотре вдарили по енергетичних об'єктах, у двох областях є відключення електроенергії.
Про такі наслідки нічної атаки російських нацистів пише «Укренерго».
Цієї ночі окупанти завдали ударів по енергетичних об'єктах у Дніпропетровській, Черкаській та Полтавській областях, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.
Окупанти атакували три теплоелектростанції ДТЕК, зазначили у компанії.
Серйозно пошкоджено обладнання. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків, — йдеться у повідомленні.
Зазнали пошкоджень теплові та гідроелектростанції в центральному та західному регіонах. Наразі на Дніпропетровщині застосовані аварійні відключення, на Харківщині — графіки погодинних відключень, розповіли в «Укренерго».
Над Дніпропетровщиною українська ППО знищила 24 повітряні цілі: 12 ракет та 12 безпілотників. Пошкоджені кілька енергетичних об'єктів — у Дніпровському, Криворізькому та Кам’янському районах. На одному з них постраждав чоловік, йому надали необхідну медичну допомогу.
На Черкащині росіяни влучили в об'єкт енергетичної інфраструктури, повідомив голова ОВА Ігор Табурець. Також через падіння уламків дрона пошкоджено нежитлове приміщення й вибиті вікна у приватному домогосподарстві. Крім того, над Уманщиною збили крилату ракету. Минулося без постраждалих.
За попередньою інформацією, сили ППО «мінуснули» шість «шахедів» противника над областю, проте є й влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури.
Утім маємо і ракетні влучання по об'єкту енергоінфраструктури. Усі служби на місцях. Роботи з ліквідації наслідків тривають. Головне, що люди не постраждали, — йдеться у повідомленні начальник ОВА.