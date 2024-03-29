За ночь украинские подразделения уничтожили 84 воздушные цели

https://racurs.ua/n193814-za-noch-ukrainskie-podrazdeleniya-unichtojili-84-vozdushnye-celi.html

Ракурс

У ніч на 29 березня російські нацисти завдали потужного ракетного-авіаційного удару по об'єктах паливно-енергетичного сектору України, застосувавши різні типи ракет та ударні БпЛА.

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У Повітряних силах повідомили про атаку 99 цілями.

Це були:

60 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» (район пусків Приморсько-Ахтарськ, Курська область -рф.);

три аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» (із трьох винищувачів МіГ-31К — Рязанська область -рф.);

дві балістичні ракети «Іскандер-М» (ТОТ Крим);

дев’ять керованих авіаційних ракет Х-59 (із дев’яти літаків Су-34 — Бєлгородська область);

чотири крилаті ракети «Іскандер-К» (Курська область — рф);

21 крилата ракета Х-101/Х-555 (із одинадцяти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС — Енгельс -рф.).

До відбиття ракетно-авіаційного удару залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою знищено 84 повітряні цілі:

58 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131»;

17 крилатих ракет Х-101/Х-555;

пять керованих авіаційних ракет Х-59;

чотири крилаті ракети «Іскандер-К».

Удар по енергетиці

Вночі росіяни вкотре вдарили по енергетичних об'єктах, у двох областях є відключення електроенергії.

Про такі наслідки нічної атаки російських нацистів пише «Укренерго».

Цієї ночі окупанти завдали ударів по енергетичних об'єктах у Дніпропетровській, Черкаській та Полтавській областях, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Окупанти атакували три теплоелектростанції ДТЕК, зазначили у компанії.

Серйозно пошкоджено обладнання. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків, — йдеться у повідомленні.

Зазнали пошкоджень теплові та гідроелектростанції в центральному та західному регіонах. Наразі на Дніпропетровщині застосовані аварійні відключення, на Харківщині — графіки погодинних відключень, розповіли в «Укренерго».

Над Дніпропетровщиною українська ППО знищила 24 повітряні цілі: 12 ракет та 12 безпілотників. Пошкоджені кілька енергетичних об'єктів — у Дніпровському, Криворізькому та Кам’янському районах. На одному з них постраждав чоловік, йому надали необхідну медичну допомогу.

На Черкащині росіяни влучили в об'єкт енергетичної інфраструктури, повідомив голова ОВА Ігор Табурець. Також через падіння уламків дрона пошкоджено нежитлове приміщення й вибиті вікна у приватному домогосподарстві. Крім того, над Уманщиною збили крилату ракету. Минулося без постраждалих.

За попередньою інформацією, сили ППО «мінуснули» шість «шахедів» противника над областю, проте є й влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури.