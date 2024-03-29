Зеленский обнародовал декларацию за 2023 год

Зеленский обнародовал декларацию за 2023 годhttps://racurs.ua/n193848-zelenskiy-obnarodoval-deklaraciu-za-2023-god.htmlРакурс
Президент Володимир Зеленський оприлюднив декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за 2023 рік.
Про це йдеться на сайті Офісу президента.
Згідно з декларацією, доходи президента і членів його родини становили 12 млн 423 тис. 8 грн, зокрема дохід від продажу облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП) — 7 млн 455 тис. 972 грн.
Доходи родини Зеленського у 2023 році переважно складалися із:
- заробітної плати;
- відсотків банку;
- доходу від надання нерухомості в оренду.
Загалом ця сума становила 4 млн 967 тис. 036 грн.
Залишок коштів родини президента на кінець минулого року зменшився майже на 2 млн 800 тис. грн.
Збільшення доходів проти минулого року відбулося у зв’язку з відновленням орендних платежів, — вказано в повідомленні.
У 2022 році задекларовані доходи Зеленського та членів його сім’ї становили 3 млн 692 тис. 683 грн, скоротившись утричі в порівнянні з 2021 роком. Таке зменшення пояснювали тимчасовим припиненням договорів оренди в Україні внаслідок початку повномасштабного російського вторгнення.
Інших суттєвих змін у 2023 році щодо активів, нерухомого майна, транспортних засобів тощо не відбулося, — зазначають в Офісі президента.