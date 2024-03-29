Зеленский обнародовал декларацию за 2023 год

Владимир Зеленский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n193848-zelenskiy-obnarodoval-deklaraciu-za-2023-god.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський оприлюднив декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за 2023 рік.

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Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Згідно з декларацією, доходи президента і членів його родини становили 12 млн 423 тис. 8 грн, зокрема дохід від продажу облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП) — 7 млн 455 тис. 972 грн.

Доходи родини Зеленського у 2023 році переважно складалися із:

заробітної плати;

відсотків банку;

доходу від надання нерухомості в оренду.

Загалом ця сума становила 4 млн 967 тис. 036 грн.

Залишок коштів родини президента на кінець минулого року зменшився майже на 2 млн 800 тис. грн.

Збільшення доходів проти минулого року відбулося у зв’язку з відновленням орендних платежів, — вказано в повідомленні.

У 2022 році задекларовані доходи Зеленського та членів його сім’ї становили 3 млн 692 тис. 683 грн, скоротившись утричі в порівнянні з 2021 роком. Таке зменшення пояснювали тимчасовим припиненням договорів оренди в Україні внаслідок початку повномасштабного російського вторгнення.