В Воздушных силах подтвердили, что рашисты сбили свой Су-27 над Севастополем

В Воздушных силах подтвердили, что рашисты сбили свой Су-27 над Севастополемhttps://racurs.ua/n193847-v-vozdushnyh-silah-podtverdili-chto-rashisty-sbili-svoy-su-27-nad-sevastopolem.htmlРакурс
Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі національного телемарафону підтвердив, що російські військові вчора, 28 березня, збили свій літак Су-27 над бухтою Севастополя.
Ми підтверджуємо, що цей літак належав саме рф і що його було знищено власними силами, — зазначив він. — У них була тривога, була бойова готовність. Спрацював людський фактор — хтось дуже хотів отримати медаль і не став розбиратися, чий це літак.
Водночас Плетенчук зауважив, що попри нещодавнє ураження у Севастополі вузлу зв’язку, зарано говорити, що ворог не має засобів для ведення розвідки.
Вони використовують різноманітні типи літаків, починаючи від радянських Су-27, такий як упав у них вчора, збитий власними силами, закінчуючи Mohajer-6 іранського виробництва, — наголосив він. — Тому сказати, що вони не мають засобів для ведення розвідки, я не готовий.