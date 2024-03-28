Падение российского самолета в Крыму, видео скриншот

https://racurs.ua/n193801-rossiyskiy-voennyy-samolet-upal-v-okkupirovannom-krymu-video.html

Ракурс

В окупованому Криму управ в море російський військовий літак.

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Відео інциденту вже з’явилося у соцмережах.

Так званий «губернатор» окупованого Севастополя Михайло Розважаєв у своєму Telegram-каналі вже підтвердив цей інцидент.

Пілот катапультувався. Його підібрали рятувальники рятувальної служби Севастополя на відстані двохсот метрів від берега. Його життю нічого не загрожує, — заявив Розважаєв.

За його словами, в результаті цієї події «цивільні об'єкти не постраждали».

За інформацією Telegram-каналі «Крымский ветер», збитий літак — це Су-27. Ймовірно, він був збитий російською системою ППО.