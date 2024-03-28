Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Падение российского самолета в Крыму, видео скриншот

Российский военный самолет упал в оккупированном Крыму (ВИДЕО)

28 мар 2024, 17:57
999

В окупованому Криму управ в море російський військовий літак.


.

Відео інциденту вже з’явилося у соцмережах.

Так званий «губернатор» окупованого Севастополя Михайло Розважаєв у своєму Telegram-каналі вже підтвердив цей інцидент.

Пілот катапультувався. Його підібрали рятувальники рятувальної служби Севастополя на відстані двохсот метрів від берега. Його життю нічого не загрожує, — заявив Розважаєв.

За його словами, в результаті цієї події «цивільні об'єкти не постраждали».

За інформацією Telegram-каналі «Крымский ветер», збитий літак — це Су-27. Ймовірно, він був збитий російською системою ППО.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров