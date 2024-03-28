Комитет Рады рассмотрел уже более 4 тыс. поправок к законопроекту о мобилизации

Парламентський комітет з питань оборони сьогодні, 28 березня, завершив розгляд 4 тис. 51 з 4 тис. 266 правок до законопроекту про мобілізацію.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Таким чином, зазначає Железняк, розгляд правок завершено вже на 95%, і, як очікується, завтра, 20 березня, комітет розгляне решту.

Але це НЕ означає, що законопроект готовий до голосування у другому читанні, — наголошує Железняк. — По-перше, ще буде одне засідання де розглянуть додаткові комітетські правки. Це, теж завтра. По-друге, треба ще рішенням Комітету затвердити всю таблицю. Тут графік невідомий поки.