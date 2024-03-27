Минобороны опубликовало разъяснения о новом законопроекте о мобилизации. Фото:

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Новий законопроект про мобілізацію та військову підготовку роз’яснили в Міноборони.

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Законодавці пропонують мобілізувати на війну чоловіків віком від 25 до 60 років. А з 2025 року в українських вищих навчальних закладах запровадять базовий військовий вишкіл. Однак деякі категорії українців будуть звільнені від проходження цієї підготовки в університетах. Про це 27 березня повідомили в Міністерстві оборони України.

Законопроектом пропонується запровадити замість строкової служби базову військову службу. У мирний час вона складатиме п’ять місяців, а у воєнний — три місяці.

Автори закону дозволять громадянам з 18 років самостійно обрати час проходження базової військової служби. Крім того, 18-річні юнаки, незалежно від проходження базової військової підготовки чи служби, отримають відстрочку до досягнення мобілізаційного віку.

Нагадаємо, 25 березня народний депутат Дмитро Разумков заявив, що у новому законопроекті про мобілізацію є норма щодо залучення до армії чоловіків з 19 років, якщо вони пройшли базовий військовий вишкіл у 18-річному віці. Парламентар наголосив, що ця норма може стати великою проблемою й загрожує знищенням генофонду держави.