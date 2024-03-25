Мобілізація з 18 років - Разумков знайшов цю норму у законопроекті

https://racurs.ua/ua/n193709-mobilizaciya-z-18-rokiv-razumkov-znayshov-cu-normu-u-zakonoproekti.html

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Нардеп Дмитро Разумков заявив, що у законопроєкті про мобілізацію є норма щодо залучення до армії чоловіків з 19 років, якщо вони пройшли базовий військовий вишкіл у 18.

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Він хоче почути позицію Міноборони щодо цього, адже, за його словами, прийняття цієї норми загрожує «знищенням генофонду держави».

Разумков заявив, що ця норма може стати «великою проблемою».

Членкиня Комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Ірина Фріз у коментарі «Суспільному розповіла, що законопроєкт, який Верховна Рада ухвалила у першому читанні, містить «значну кількість суперечливих та неправових норм і Комітет над цим працює".

Мобілізація з 18 років — це перекручування, — заявив член комітету з нацбезпеки Юрій Здебський у коментарі LIGA.net.

Здебський назвав це «перекручуванням», оскільки новий проєкт вводить статтю, яка регулює воєнну підготовку.

По-перше, на облік людина стає з 18 років. За нею дивляться, він проходить медкомісію. Далі людина повинна отримати загальний базовий військовий вишкіл. […] Студентів ми не беремо, не призиваємо. Людина називає термін — і вона вчиться, — повідомив нардеп.

Водночас він заявив, що за умови, якщо людина ніде не вчиться, то за новим законопроєктом її «можуть взяти десь у військову частину чи ще кудись» для підготовки.