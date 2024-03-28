Комітет Ради розглянув уже понад 4 тис. правок до законопроекту про мобілізацію

Парламентський комітет Ради продовжує розгляд правок до мобілізаційного законопроекту, фото: «Главком»

https://racurs.ua/ua/n193800-komitet-rady-rozglyanuv-uje-ponad-4-tys-pravok-do-zakonoproektu-pro-mobilizaciu.html

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Парламентський комітет з питань оборони сьогодні, 28 березня, завершив розгляд 4 тис. 51 з 4 тис. 266 правок до законопроекту про мобілізацію.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Таким чином, зазначає Железняк, розгляд правок завершено вже на 95%, і, як очікується, завтра, 20 березня, комітет розгляне решту.