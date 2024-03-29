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Ракурс
Росіяни збили свій військовий літак над Севастополем, скріншот відео

У Повітряних силах підтвердили, що рашисти збили свій Су-27 над Севастополем

29 бер 2024, 21:57
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Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі національного телемарафону підтвердив, що російські військові вчора, 28 березня, збили свій літак Су-27 над бухтою Севастополя.


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Ми підтверджуємо, що цей літак належав саме рф і що його було знищено власними силами, — зазначив він. — У них була тривога, була бойова готовність. Спрацював людський фактор — хтось дуже хотів отримати медаль і не став розбиратися, чий це літак.

Водночас Плетенчук зауважив, що попри нещодавнє ураження у Севастополі вузлу зв’язку, зарано говорити, що ворог не має засобів для ведення розвідки.

Вони використовують різноманітні типи літаків, починаючи від радянських Су-27, такий як упав у них вчора, збитий власними силами, закінчуючи Mohajer-6 іранського виробництва, — наголосив він. — Тому сказати, що вони не мають засобів для ведення розвідки, я не готовий.

Джерело: Ракурс


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