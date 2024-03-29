У Повітряних силах підтвердили, що рашисти збили свій Су-27 над Севастополем

Росіяни збили свій військовий літак над Севастополем, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n193847-u-povitryanyh-sylah-pidtverdyly-scho-rashysty-zbyly-sviy-su-27-nad-sevastopolem.html

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Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі національного телемарафону підтвердив, що російські військові вчора, 28 березня, збили свій літак Су-27 над бухтою Севастополя.

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Ми підтверджуємо, що цей літак належав саме рф і що його було знищено власними силами, — зазначив він. — У них була тривога, була бойова готовність. Спрацював людський фактор — хтось дуже хотів отримати медаль і не став розбиратися, чий це літак.

Водночас Плетенчук зауважив, що попри нещодавнє ураження у Севастополі вузлу зв’язку, зарано говорити, що ворог не має засобів для ведення розвідки.