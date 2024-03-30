ВСУ уничтожили российские ЗРК С-300 возле Мариуполя. Фото:

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Ракурс

Українські військові завдали ворог втрат на території окупованого Маріупольського району Донеччини.

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Вчора ввечері, 29 березня, Сили оборони завдали ударів по місцях перебування загарбників. Візуально вдалося підтвердити знищення чотирьох одиниць гусеничної техніки та частини зенітно-ракетних комплексів С-300. Про це радник маріупольського міського голови Петро Андрющенко 30 березня повідомив у Telegram.

Зазначається, що влучання відбулося у «трикутник» між населеними пунктами Кальчик-Гранітне-Зоря близько 22.00. Вибухи було чутно у Маріуполі, за 10 км від їх епіцентру.

За словами Андрющенка, ЗСУ атакували цей район тому, що там є декілька тунелів, які армія рф використовує для зберігання техніки, боєприпасів та засобів протиповітряної оборони.

Ворог перекрив населені пункти, які розташовані поруч із місцем влучання. Окупанти розшукують тих, хто надав координати — шукають уламки в машинах, вибухівку та зброю.

Нагадаємо, 23 березня в районі військової бази російських окупантів у Маріуполі спалахнула пожежа. Перед цим в місті було чути вибухи.