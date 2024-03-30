Около 10 тыс. «зубов дракона» установили в Киевской области. Фото:

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Фортифікаційні споруди продовжують будувати у Київській області.

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Оборонні укріплення передбачають розгалужену систему траншей, бліндажів та інших видів укриттів. Також встановлюються загороджувальні рубежі — «зуби дракона», протитанкові рови та інші невибухові загородження. Встановлено майже 10 тис. бетонних пірамід. Про це голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко повідомив у Telegram.

За його словами, будівництво фортифікації не припиняється ні на день, є необхідні матеріали та техніка. Всі роботи погоджуються з військовими відповідно до потреби та доцільності.

З військовими комунікуємо постійно, щоб збудувати найефективніші споруди із найнадійнішим захистом. Мобілізуємо всі сили і ресурси для виконання поставлених завдань, — наголосив Кравченко.

Очільник ОВА додав, що будівництво оборонних споруд перебуває під постійним контролем. На цьому тижні місцева влада провела засідання робочої групи «Прозорість та підзвітність» за участі представників силовиків, військових та підрядників, які залучені до цього процесу.

Нагадаємо, 27 березня президент Володимир Зеленський поглянув, як триває будівництво фортифікаційних споруд у Сумській області. Він оглянув траншеї, бліндажі, вогневі та командно-спостережні пункти. Главу держави поінформували про типовий проект будівництва взводного опорного пункту, який передбачає наявність залізобетонних конструкцій, місць ведення вогню для танків та БМП, укриття з гофрованої сталі. Також показали смугу невибухових загороджень для стримування ворожої техніки.