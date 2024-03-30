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В тест на гражданство Германии включат вопросы про евреев
В тест на гражданство Германии включат вопросы про евреевhttps://racurs.ua/n193870-v-test-na-grajdanstvo-germanii-vkluchat-voprosy-pro-evreev.htmlРакурс
До тесту на громадянство Німеччини включать питання про євреїв.
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Таку ініціативу висунув МВС ФРН, повідомляє журнал Spiegel. Вона виникла через сплеск випадків антисемітизму в Німеччині після 7 жовтня 2023 року — нападу ХАМАСу на Ізраїль.
Найчастіше за атаками стоять особи з міграційним минулим, тому феномен отримав назву «імпортований антисемітизм». Тепер при отриманні громадянства ФРН запитуватимуть:
- Як називається єврейський будинок для молитов?
- Коли створили державу Ізраїль?
- Чому Німеччина несе особливу відповідальність за існування держави Ізраїль?
- Як у Німеччині карають за заперечення Голокосту?
Підготуватись до відповіді допоможуть на спеціальних курсах. Критики ініціативи кажуть, що будь-хто може дати потрібні відповіді, але залишитися при цьому при своїх поглядах. У МВС наполягають, що це правильний захід. Той, хто не поділяє наші цінності, не може отримати німецький паспорт. Тут ми провели кришталево ясну червону лінію. Антисемітизм, расизм та інші форми неповаги до людини унеможливлюють отримання громадянства, — сказала глава МВС Ненсі Фезер.