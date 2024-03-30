До тесту на громадянство Німеччини включать питання про євреїв

https://racurs.ua/ua/n193870-do-testu-na-gromadyanstvo-nimechchyny-vkluchat-pytannya-pro-ievreyiv.html

Ракурс

До тесту на громадянство Німеччини включать питання про євреїв.

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Таку ініціативу висунув МВС ФРН, повідомляє журнал Spiegel. Вона виникла через сплеск випадків антисемітизму в Німеччині після 7 жовтня 2023 року — нападу ХАМАСу на Ізраїль.

Найчастіше за атаками стоять особи з міграційним минулим, тому феномен отримав назву «імпортований антисемітизм». Тепер при отриманні громадянства ФРН запитуватимуть:

Як називається єврейський будинок для молитов?

Коли створили державу Ізраїль?

Чому Німеччина несе особливу відповідальність за існування держави Ізраїль?

Як у Німеччині карають за заперечення Голокосту?