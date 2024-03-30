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Рашисты впервые ударили по Украине тяжелой авиабомбой ОГАБ-1500

Рашисты впервые ударили по Украине тяжелой авиабомбой ОГАБ-1500 (ВИДЕО)

30 мар 2024, 16:35
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Російські нацисти вперше застосували проти України важку авіабомбу ОДАБ-1500.


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Про це написав воєнний аналітик Bild Юліан Рьопке.

Зазначається, що такою боєголовкою рф атакувала селище Велика Писарівка в Сумській області.

Після удару авіабомби у небо піднялася хмара диму заввишки 1 км.

ОДАБ (об'ємно-детонуюча авіаційна бомба) — це термобаричний снаряд часів СРСР, який приблизно за 10 метрів до цілі випускає горючу суміш у вигляді аерозолю і запалює його — відбувається об'ємний вибух.

Такий боєприпас має більшу силу ураження, ніж класичний. Раніше окупанти застосовували такі авіабомби, але найменшої маси: від 170 до 500 кг.

Російські окупаційні війська раніше вже застосовували ці снаряди, але меншої маси: від 170 до 500 кг. російські мілітарні пабліки і блогери стверджують, що і цього разу була використана ОДАБ-500.

Источник: Ракурс


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