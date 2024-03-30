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Ракурс
В законе о мобилизации снимут с военного учета осужденных, полицию и спасателей

В законе о мобилизации снимут с военного учета осужденных, полицию и спасателей

30 мар 2024, 17:49
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Новий закон щодо удосконалення мобілізації дозволить зняти з військового обліку засуджених, поліцейських та рятувальників.


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Держава бачитиме реальний мобілізаційний потенціал, сказав у розмові з «24 каналом» член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

За його словами, зараз поліцейські та представники інших складових сектору безпеки й оборони, які не входять до складу ЗСУ, перебувають на спеціальних внутрішніх обліках.

Нині всі будуть перебувати на військовому обліку і будуть, відповідно, або мати право на відстрочку від призову, або на бронювання. Це концептуальна річ для того, щоби ми розуміли на кого держава може розраховувати в умовах такої масштабної війни, — заявив депутат у коментарі «24 каналу».

«Ракурс» раніше писав, що Комітет Верховної Ради з питань оборони завершив розгляд всіх 4 тис. 269 правок до законопроєкту про мобілізацію. Через два тижні очікується розгляд в залі парламенту.

Источник: Ракурс


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