В законе о мобилизации снимут с военного учета осужденных, полицию и спасателей

https://racurs.ua/n193874-v-zakone-o-mobilizacii-snimut-s-voennogo-ucheta-osujdennyh-policiu-i-spasateley.html

Ракурс

Новий закон щодо удосконалення мобілізації дозволить зняти з військового обліку засуджених, поліцейських та рятувальників.

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Держава бачитиме реальний мобілізаційний потенціал, сказав у розмові з «24 каналом» член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

За його словами, зараз поліцейські та представники інших складових сектору безпеки й оборони, які не входять до складу ЗСУ, перебувають на спеціальних внутрішніх обліках.

Нині всі будуть перебувати на військовому обліку і будуть, відповідно, або мати право на відстрочку від призову, або на бронювання. Це концептуальна річ для того, щоби ми розуміли на кого держава може розраховувати в умовах такої масштабної війни, — заявив депутат у коментарі «24 каналу».

«Ракурс» раніше писав, що Комітет Верховної Ради з питань оборони завершив розгляд всіх 4 тис. 269 правок до законопроєкту про мобілізацію. Через два тижні очікується розгляд в залі парламенту.