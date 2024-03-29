Комитет Рады завершил рассмотрение всех поправок к законопроекту о мобилизации

https://racurs.ua/n193827-komitet-rady-zavershil-rassmotrenie-vseh-popravok-k-zakonoproektu-o-mobilizacii.html

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Комітет Верховної Ради з питань оборони завершив розгляд всіх 4 тис. 269 правок до законопроєкту про мобілізацію. Через два тижні очікується розгляд в залі парламенту, заявив нардеп Ярослав Железняк.

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Законопроект ще чекає пару змін до голосування у другому читанні. По-перше, зараз будуть розглядати додаткові комітетські правки. По-друге, треба ще рішенням Комітету затвердити всю таблицю. Але вже зрозуміло, що через два тижня Рада перейде до розгляду питання в залі парламенту. І я, до речі, не думаю що буде сильно хтось затягувати правками, — написав нардеп у своїх соцмережах.

Згодом він розширив свій пост і додав, що законопроект ще чекає пару етапів до голосування у другому читанні.

Спочатку його будуть розглядати додаткові комітетські правки. Згодом необхідне рішення комітету затвердити всю таблицю поправок.

Виглядає так, що вже зрозуміло, що через два тижня Рада перейде до розгляду питання в залі парламенту. І я, до речі, не думаю що буде сильно хтось затягувати правками, — написав Железняк.

Залишилося розглянути комітетські правки, аби «законопроєкт запрацював». Про це у коментарі LIGA.net повідомив нардеп від Слуги народу Юрій Здебський.

Він зазначив, що йому невідомо, чи розглядатимуть законопроєкт на найближчому пленарному засіданні ради у квітні.

Раніше у Міноборони назвали основні пункти законопроєкту про мобілізацію.

Проєктом закону про мобілізацію та військову підготовку передбачено наступне: