Зеленский "перезагружает власть" - ротации коснутся и правительства

https://racurs.ua/n193879-zelenskiy-perezagrujaet-vlast-rotacii-kosnutsya-i-kabmina.html

Ракурс

В уряді незабаром очікуються кадрові перестановки.

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Про це 30 березня повідомили джерела УП.

Ротації в Кабміні планується реалізувати в межах «перезавантаження влади», яке розпочалося в лютому зі зміни керівництва української армії, а продовжилося в березні перестановками в Раді національної безпеки і оборони, Службі зовнішньої розвідки та Офісі президента.

За інформацією джерел «Української правди», найближчим часом Зеленський планує звільнити з посади ще одного заступника керівника ОП Андрія Сибігу, який опікується питаннями зовнішньої політики. Він може стати заступником міністра закордонних справ.

У суботу Зеленський звільнив з посади радника президента Сергія Шефіра. Відповідний указ 30 березня був оприлюднений на сайті президента.

Крім цього, президент звільнив низку своїх радників, зокрема Олега Усенка, Алену Вербицьку, Наталію Пушкарьову, Михайла Радуцького та Сергія Трофімова.

Шефір працював сценаристом і продюсером, директором «Студії Квартал-95». 21 травня 2019 року був призначений першим помічником президента України. 22 вересня 2021 року на нього було вчинено замах, який досі не розкритий слідством.

29 березня Зеленський також звільнив двох заступників голови Офісу президента Андрія Єрмака: Андрій Смирнова та Олексія Дніпрова.

В п’ятницю ввечері президент також оголосив про ще одне кадрове призначення. На цьому тижня він звільнив з посади секретаря РНБО Олексія Данілова — відтепер він буде представляти дипломатичні інтереси України в Молдові — буде українським послом замість Шевченка Марка.