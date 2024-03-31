Папа Римский призвал Украину и рф к обмену пленными. Фото:

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Масштабний обмін полоненими між Україною та росією запропонував провести Папа Римський.

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Франциск у Ватикані в неділю, 31 березня, закликав до тотального обміну" за формулою «всіх на всіх». Під час традиційного Великоднього послання Urbi et Orbi він згадав про війну в Ізраїлі, Палестині та Україні. Про це повідомило Vatican News.

Нехай воскреслий Господь відкриє шлях миру для цих багатостраждальних народів. Закликаючи до поваги принципів міжнародного права, висловлюю сподівання на тотальний обмін полоненими між росією та Україною: всіх на всіх, — зазначив понтифік.

Також він згадав про війну в Сирії та збройні конфлікти в Африці. Папа Римський заявив, що війна — «це завжди абсурд і поразка». За словами Франциска, «мир ніколи не будується зброєю, а — простягаючи один одному руки та відкриваючи серця».

Нагадаємо, 25 березня Папа Римський Франциск згадав про «стражденну Україну», коментуючи масштабні російські ракетні удари по українській критичній інфраструктурі. Понтифік наголосив, що це загрожує Україні гуманітарною катастрофою й закликав молитися за тих, хто опинився без світла через агресію рф.

Джерело: Vatican News