рф обстреляла ракетой село на Харьковщине. Фото:

https://racurs.ua/n193905-okkupanty-udarili-raketami-po-harkovschine-i-hersonschine-est-ranenye.html

Ракурс

Харківська область знову перебувала під російськими обстрілами.

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У неділю, 31 березня, окупанти завдали ракетного удару по одному з сіл у Зміївському районі. Зафіксовано влучання. Внаслідок атаки п’ятеро осіб дістали поранення. Про це начальник Харківського гарнізону та сил оборони Харкова Сергій Мельник повідомив у Telegram.

Більше подробиць чиновник не надав, але зазначив, що в області залишається загроза повторних ударів.

Повітряні сили ЗСУ сьогодні попереджали про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині та загрозу балістичного озброєння зі сходу.

Також російська армія сьогодні атакувала ракетою один з населених пунктів Бериславського району Херсонської області. В прокуратурі повідомили, що внаслідок вибуху поранення дістали двоє місцевих жителів. Їх довелося госпіталізувати.

Нагадаємо, 31 березня під час ракетного обстрілу України російські окупанти той самий обʼєкт критичної інфраструктури в Львівській області, який вже був ціллю ворога 24 та 29 березня. Російська ракета зруйнувала адмінбудівлю, одна особа загинула.