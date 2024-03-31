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Армия рф потеряла большое количество танков и БМП под Авдеевкой. Фото: Telegram-каналы

Враг потерял большое количество бронетехники во время штурма возле Авдеевки (ФОТО)

31 мар 2024, 19:48
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Масштабний штурм російських окупантів відбили ЗСУ на Донеччині.


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У суботу, 30 березня, ворог намагався прорватися вперед у районі дачного селища Тоненьке на Авдіївському напрямку. Для штурму українських позицій командування рф використало велику кількість бронетехніки. Про це народний депутат України Юрій Мисягін 31 березня повідомив у Telegram.

У бій росіяни кинули 36 танків та 12 бойових машин піхоти. Протистояли загарбникам бійці Січеславської 25-ї окремої десантно-штурмової бригади. Захисники зуміли знищити та вразити 12 ворожих танків та вісім БМП.

Армія рф втратила велику кількість танків та БМП під Авдіївкою. Фото: Telegram-канали

Армія рф втратила велику кількість танків та БМП під Авдіївкою. Фото: Telegram-канали

Армія рф втратила велику кількість танків та БМП під Авдіївкою. Фото: Telegram-канали

Нагадаємо, українські захисники з підрозділу Shadow виявили поблизу Авдіївки покинутий танк окупантів Т-90М «Прорив» та вирішили його знищити. Коптер Mavic скинув у відкритий люк башти ручну гранату, що призвело до потужної пожежі.

Источник: Ракурс


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