Палата представителей рассмотрит пакет поддержки Украины в кредит

https://racurs.ua/n193920-palata-predstaviteley-rassmotrit-paket-podderjki-ukrainy-v-kredit.html

Ракурс

Спікер Палати представників Майкл Джонсон очікує, що пакет допомоги Україні матиме «важливі нововведення», наприклад, можливість надання кредиту Україні. Це нібито повинно зменшити занепокоєння республіканців щодо надання більших обсягів допомоги.

.

Він також згадав про закон REPO який уповноважує президента заарештовувати російські суверенні активи, заморожені в США, і передавати їх Україні для використання проти росії.

Джонсон очікує на просування пакета, який включає допомогу Україні, коли Палата представників повернеться після канікул, пише видання The Hill.