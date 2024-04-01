В Луганской области подорвали автомобиль местного коллаборанта, фото: российские СМИ

https://racurs.ua/n193932-v-luganskoy-oblasti-podorvali-kollaboranta-chayku-foto.html

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У тимчасово окупованому Старобільську внаслідок підриву автомобіля загинув «Заступник керівника центру з обслуговування освітніх організацій» Валерій Чайка.

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Про це сьогодні, 1 квітня, повідомляють російські ЗМІ.

За інформацією ЗМІ, колаборант брав активну участь у створенні нових окупаційних органів. Зокрема, був одним з організаторів «відкриття» у Старобільську підконтрольних росії «таможенного поста» та місцевого підрозділу «мвд лнр».