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Ракурс
В Луганской области подорвали автомобиль местного коллаборанта, фото: российские СМИ

В Луганской области подорвали коллаборанта Чайку (ФОТО)

1 апр 2024, 16:31
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У тимчасово окупованому Старобільську внаслідок підриву автомобіля загинув «Заступник керівника центру з обслуговування освітніх організацій» Валерій Чайка.


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Про це сьогодні, 1 квітня, повідомляють російські ЗМІ.

За інформацією ЗМІ, колаборант брав активну участь у створенні нових окупаційних органів. Зокрема, був одним з організаторів «відкриття» у Старобільську підконтрольних росії «таможенного поста» та місцевого підрозділу «мвд лнр».

На Луганщині підірвали автомобіль місцевого колаборанта, фото: російські ЗМІ

Источник: Ракурс


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