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ВСУ за март уничтожили более 300 российских дронов, фото: «Укринформ»

Уничтоженные за март российские дроны назвали в ВСУ (ИНФОГРАФИКА)

1 апр 2024, 17:37
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Протягом березня 2024 року


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ППО Сухопутних військ ЗСУ протягом березня 2024 року знищила 326 засобів повітряної розвідки та нападу противника.

Про це сьогодні, 1 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк.

За місяць було знищено:

  • 151 БПЛА Shahed-131/136;
  • 45 БПЛА Zala;
  • 13 БПЛА Supercam;
  • 92 БПЛА «Ланцет»;
  • 21 БПЛА «Орлан-10»;
  • чотири БПЛА невизначеного типу.

В умовах інтенсивних бойових дій підрозділи Сухопутних військ продовжують приземляти також значну кількість тактичних БпЛА противника, зокрема FPV-дронів, із використанням різноманітних засобів радіоелектронної боротьби, — наголосив Павлюк.

Источник: Ракурс


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