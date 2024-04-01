ВСУ за март уничтожили более 300 российских дронов, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n193934-unichtojennye-za-mart-rossiyskie-drony-nazvali-v-vsu-infografika.html

Ракурс

Протягом березня 2024 року

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ППО Сухопутних військ ЗСУ протягом березня 2024 року знищила 326 засобів повітряної розвідки та нападу противника.

Про це сьогодні, 1 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк.

За місяць було знищено:

151 БПЛА Shahed-131/136;

45 БПЛА Zala;

13 БПЛА Supercam;

92 БПЛА «Ланцет»;

21 БПЛА «Орлан-10»;

чотири БПЛА невизначеного типу.