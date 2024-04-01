Ракурсhttps://racurs.ua/
ВСУ за март уничтожили более 300 российских дронов, фото: «Укринформ»
Уничтоженные за март российские дроны назвали в ВСУ (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n193934-unichtojennye-za-mart-rossiyskie-drony-nazvali-v-vsu-infografika.htmlРакурс
Протягом березня 2024 року
.
ППО Сухопутних військ ЗСУ протягом березня 2024 року знищила 326 засобів повітряної розвідки та нападу противника.
Про це сьогодні, 1 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк.
За місяць було знищено:
- 151 БПЛА Shahed-131/136;
- 45 БПЛА Zala;
- 13 БПЛА Supercam;
- 92 БПЛА «Ланцет»;
- 21 БПЛА «Орлан-10»;
- чотири БПЛА невизначеного типу.
В умовах інтенсивних бойових дій підрозділи Сухопутних військ продовжують приземляти також значну кількість тактичних БпЛА противника, зокрема FPV-дронів, із використанням різноманітних засобів радіоелектронної боротьби, — наголосив Павлюк.