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Украинский флаг установили на оккупированной Донецкой области, скриншот видео

ВСУ с помощью дрона установили флаг Украины в тылу рашистов (ВИДЕО)

1 апр 2024, 16:52
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Прикордонники з підрозділу «Фенікс» бригади Гвардії наступу «Помста» в ході нічної операції встановили український прапор із символікою підрозділу на позиціях окупантів між селами Курдюмівка та Озарянівка на Донеччині.


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Відповідне відео сьогодні, 1 квітня, опубліковане у Telegram-каналі Луганської ОВА.

Прапор замайорів на водонапірній вежі на 2 кілометри вглиб ворожих позицій — за 15 метрів від місця розташування особового складу загарбників, — вказано в описі відео. — Зробили це за допомоги безпілотника.

Зазначається, що нині аеророзвідники цілодобово чергують поблизу прапору, щоб не дати окупантам його зняти.

Источник: Ракурс


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