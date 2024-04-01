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Ракурс
Український прапор встановили на окупованій Донеччині, скріншот відео

ЗСУ за допомогою дрона встановили прапор України у тилу рашистів (ВІДЕО)

1 кві 2024, 16:52
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Прикордонники з підрозділу «Фенікс» бригади Гвардії наступу «Помста» в ході нічної операції встановили український прапор із символікою підрозділу на позиціях окупантів між селами Курдюмівка та Озарянівка на Донеччині.


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Відповідне відео сьогодні, 1 квітня, опубліковане у Telegram-каналі Луганської ОВА.

Прапор замайорів на водонапірній вежі на 2 кілометри вглиб ворожих позицій — за 15 метрів від місця розташування особового складу загарбників, — вказано в описі відео. — Зробили це за допомоги безпілотника.

Зазначається, що нині аеророзвідники цілодобово чергують поблизу прапору, щоб не дати окупантам його зняти.

Джерело: Ракурс


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