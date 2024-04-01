Український прапор встановили на окупованій Донеччині, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n193933-zsu-za-dopomogou-drona-vstanovyly-prapor-ukrayiny-u-tylu-rashystiv-video.html

Ракурс

Прикордонники з підрозділу «Фенікс» бригади Гвардії наступу «Помста» в ході нічної операції встановили український прапор із символікою підрозділу на позиціях окупантів між селами Курдюмівка та Озарянівка на Донеччині.

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Відповідне відео сьогодні, 1 квітня, опубліковане у Telegram-каналі Луганської ОВА.

Прапор замайорів на водонапірній вежі на 2 кілометри вглиб ворожих позицій — за 15 метрів від місця розташування особового складу загарбників, — вказано в описі відео. — Зробили це за допомоги безпілотника.

Зазначається, що нині аеророзвідники цілодобово чергують поблизу прапору, щоб не дати окупантам його зняти.