Кабмин запретил выселять уязвимые категории переселенцев из жилья для временного проживания

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Правительство урегулировало вопрос о недопущении выселения уязвимых категорий ВПЛ, фото: «Суспільне»
Кабмин запретил выселять уязвимые категории переселенцев из жилья для временного проживанияhttps://racurs.ua/n193936-kabmin-zapretil-vyselyat-uyazvimye-kategorii-pereselencev-iz-jilya-dlya-vremennogo-projivaniya.htmlРакурс
Уряд заборонив виселяти внутрішніх переселенців, які належать до вразливих категорій громадян, із житла для тимчасового проживання.
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Відповідні зміни Кабмін 29 березня вніс до Порядку формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання, обліку та надання такого житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, затвердженого Постановою КМУ від 29 квітня 2022 року № 495. Про це повідомляється на сайті уряду.
Проект відповідного документа розробило Мінреінтеграції на виконання Закону України від 8 листопада 2023 року № 3446-ІХ «Про внесення змін до Закону України „Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб“ щодо деяких питань забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом для тимчасового проживання», — вказано в повідомленні.
Зазначається, що ця постанова має на меті надати окремим категоріям ВПО додаткові гарантії щодо недопущення їх примусового виселення із житла для тимчасового проживання у період дії воєнного стану і протягом шести місяців після його припинення або скасування.
Таким чином, на внутрішніх переселенців, які належать до вразливих категорій громадян, не буде поширюватись обмеження щодо терміну проживання, яке передбачене абзацом восьмим частини 1 статті 9 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, — наголошують у Кабміні.