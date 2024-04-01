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На Запорізькому напрямку оператори 3-го окремого полку ССО під час ведення розвідки
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виявили російську автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж «Житель».
Відповідне відео сьогодні, 1 квітня, у своєму Telegram-каналі опублікувало Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.
На ворожу ціль оператори навели вогонь ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони, — вказано в описі відео. — Внаслідок злагодженої роботи комплекс РЕБ «Житель» знищено.
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