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Ракурс
Уничтожение российского комплекса РЭБ, скриншот видео

Вражеского «Жителя» уничтожили на Запорожском направлении (ВИДЕО)

1 апр 2024, 19:57
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На Запорізькому напрямку оператори 3-го окремого полку ССО під час ведення розвідки


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виявили російську автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж «Житель».

Відповідне відео сьогодні, 1 квітня, у своєму Telegram-каналі опублікувало Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

На ворожу ціль оператори навели вогонь ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони, — вказано в описі відео. — Внаслідок злагодженої роботи комплекс РЕБ «Житель» знищено.

Источник: Ракурс


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