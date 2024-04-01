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Ракурс
Javelin в руках бойцов 25 бригады помог им остановить российскую бронетехнику

Javelin в руках бойцов 25 бригады помог им остановить российскую бронетехнику (ВИДЕО)

1 апр 2024, 09:20
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Американський ПТРК Javelin в умілих руках воїнів 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади допоміг їм зупинити російську бронетехніку під час штурму 30.03 в районі колишнього дачного селища Тоненьке.


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У цьому районі біля Авдіївки 30 березня захлинулася штурмова атака російської армії. Тоді московити використали 36 танків та 12 БМП.

Воїни Січеславської 25-ої ОПДБр ЗСУ знищили та вразили 12 танків та 8 БМП окупантів.

Источник: Ракурс


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