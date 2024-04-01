Javelin в руках бойцов 25 бригады помог им остановить российскую бронетехнику

https://racurs.ua/n193913-javelin-v-rukah-boycov-25-brigady-pomog-im-ostanovit-rossiyskuu-bronetehniku-video.html

Ракурс

Американський ПТРК Javelin в умілих руках воїнів 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади допоміг їм зупинити російську бронетехніку під час штурму 30.03 в районі колишнього дачного селища Тоненьке.

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У цьому районі біля Авдіївки 30 березня захлинулася штурмова атака російської армії. Тоді московити використали 36 танків та 12 БМП.

Воїни Січеславської 25-ої ОПДБр ЗСУ знищили та вразили 12 танків та 8 БМП окупантів.