Javelin в руках бійців 25 бригади допоміг їм зупинити російську бронетехніку

https://racurs.ua/ua/n193913-javelin-v-rukah-biyciv-25-brygady-dopomig-yim-zupynyty-rosiysku-bronetehniku-video.html

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Американський ПТРК Javelin в умілих руках воїнів 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади допоміг їм зупинити російську бронетехніку під час штурму 30.03 в районі колишнього дачного селища Тоненьке.

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У цьому районі біля Авдіївки 30 березня захлинулася штурмова атака російської армії. Тоді московити використали 36 танків та 12 БМП.

Воїни Січеславської 25-ої ОПДБр ЗСУ знищили та вразили 12 танків та 8 БМП окупантів.