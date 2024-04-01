Ердоган програв місцеві вибори у Туреччині

https://racurs.ua/ua/n193912-erdogan-prograv-miscevi-vybory-u-turechchyni.html

Ракурс

На виборах до місцевих органів влади у великих містах Туреччини, таких як Стамбул та Анкара, партія Реджепа Ердогана програє опозиції на місцевих виборах.

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Наразі політична сила Ердогана «Партія справедливості і розвитку» (ПСР) зазнала найбільшої поразки на місцевих виборах від головної опозиційної партії «Республіканська народна партія» (НРП) з моменту його приходу до влади 2002 року.

Згідно з попередніми результатами, Партія справедливості та розвитку (ПСР) Ердогана вперше в історії відстала від головної опозиційної Народно-республіканської партії (НРП) на муніципальних виборах 31 березня. Підтримка ПСР становила 35,5%, тоді як НРП лідирує в гонці з 37,7% після підрахунку маже 100% голосів.

Після підрахунку більшості голосів представник опозиції Екрем Імамоглу лідирує на 10% у перегонах на посаду мера Стамбула, також НРП зберегла контроль над столицею Анкарою та здобула 15 посад мерів в інших містах по всій країні.

На голосуванні 31 березня обирали місцевих депутатів і понад 1300 міських голів по всій країні.

Основним полем битви був саме Стамбул, контроль над ним вкрай важливий для президента Ердогана. Представник НРП Екрем Імамоглу очолив місто у 2019 році.

На думку турецьких політологів, збільшення ролі опозиції може вплинути на підсумки президентських виборів 2028 року.

Це мають бути останні вибори для Ердогана, однак, за словами деяких представників опозиції, президент планував використати перемогу на них для внесення поправок у Конституцію і балотуватися знову.