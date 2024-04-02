Дрон ударил по НПЗ Танеко в Татарстане. Фото: росСМИ

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Ракурс

Російський Татарстан 2 квітня перебував під атакою дронів.

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Крім заводу зі збірки «Шахедів», в особливій економічній зоні «Алабуга», було атаковане нафтопереробне підприємство. Так, безпілотник атакував НПЗ «Танеко» у Нижньокамську й в влучив по одній з установок переробки нафти. Про це пишуть російські пабліки.

Як відомо, «Танеко» — російське підприємство нафтопереробної галузі, що включає комплекс нафтопереробних і нафтохімічних заводів, що будується в місті Нижньокамську Республіки Татарстан рф.

Це підприємство входить до десятка найбільших НПЗ росії. Його обсяг переробки — понад 16 млн т нафти на рік.

Нагадаємо, 2 квітня дрони вперше з початку повномасштабної війни атакували російський Татарстан. Під ударом перебувала особлива економічна зона «Алабуга» промислово-виробничого типу в Єлабузькому районі, яка знаходиться за 1 тис. 200 км від України.

Ціллю атаки був завод зі збірки ударних безпілотників «Шахед». Сьогоднішня атака була операцією ГУР.