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В Стамбуле загорелся развлекательный центр — 29 погибших
В Стамбуле загорелся развлекательный центр — 29 погибших (ФОТО)https://racurs.ua/n193975-v-stambule-zagorelsya-razvlekatelnyy-centr-29-pogibshih-foto.htmlРакурс
У Стамбулі в Туреччині 29 людей загинули та одна постраждала під час пожежі у розважальному центрі, що перебуває на реконструкції.
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Про це увечері 2 квітня повідомило Anadolu.
Причини займання нараз невідомі. Поліція затримала шістьох підозрюваних, зокрема бізнес-менеджера та бухгалтера, які відповідали за ремонт центру.
За даними турецьких ЗМІ, пожежа сталася у нічному клубі, який розташований під 16-поверховим житловим будинком.
Як пише Hürriyet, близько 13.00 за місцевим часом стався вибух, внаслідок якого виникла пожежа, і полум’я поширилося на решту приміщення. Клуб було закрито на Рамадан, у ньому вели ремонтні роботи. Повідомляється, що всі жертви — люди, які здійснювали ремонт.