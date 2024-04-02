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Ракурс
В Стамбуле загорелся развлекательный центр — 29 погибших

В Стамбуле загорелся развлекательный центр — 29 погибших (ФОТО)

2 апр 2024, 20:46
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У Стамбулі в Туреччині 29 людей загинули та одна постраждала під час пожежі у розважальному центрі, що перебуває на реконструкції.


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Про це увечері 2 квітня повідомило Anadolu.

Причини займання нараз невідомі. Поліція затримала шістьох підозрюваних, зокрема бізнес-менеджера та бухгалтера, які відповідали за ремонт центру.

За даними турецьких ЗМІ, пожежа сталася у нічному клубі, який розташований під 16-поверховим житловим будинком.

Як пише Hürriyet, близько 13.00 за місцевим часом стався вибух, внаслідок якого виникла пожежа, і полум’я поширилося на решту приміщення. Клуб було закрито на Рамадан, у ньому вели ремонтні роботи. Повідомляється, що всі жертви — люди, які здійснювали ремонт.

Источник: Ракурс


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