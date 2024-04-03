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Ракурс
В Черном море пока нет российских военных кораблей, инфографика: ВМС

В Черном море нет российских военных кораблей — ВМС (ИНФОГРАФИКА)

3 апр 2024, 09:52
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У Чорному та Азовському морях станом на 7.00 сьогоднішнього дня, 3 квітня, відсутні ворожі кораблі.


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі перебувають три ворожі кораблі, серед них немає носіїв крилатих ракет «калібр»,

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф, прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

  • до Азовського моря — дев’ять суден, з них чотири рухались з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 13 суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), — наголошують у ВМС.

Источник: Ракурс


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