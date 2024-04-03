В Черном море пока нет российских военных кораблей, инфографика: ВМС

https://racurs.ua/n193985-v-chernom-more-net-rossiyskih-voennyh-korabley-vms-infografika.html

Ракурс

У Чорному та Азовському морях станом на 7.00 сьогоднішнього дня, 3 квітня, відсутні ворожі кораблі.

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі перебувають три ворожі кораблі, серед них немає носіїв крилатих ракет «калібр»,

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф, прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

до Азовського моря — дев’ять суден, з них чотири рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря — 13 суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор.