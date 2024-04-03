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У Чорному морі наразі немає російських військових кораблів, інфографіка: ВМС
У Чорному морі немає російських військових кораблів — ВМС (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n193985-u-chornomu-mori-nemaie-rosiyskyh-viyskovyh-korabliv-vms-infografika.htmlРакурс
У Чорному та Азовському морях станом на 7.00 сьогоднішнього дня, 3 квітня, відсутні ворожі кораблі.
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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.
У Середземному морі перебувають три ворожі кораблі, серед них немає носіїв крилатих ракет «калібр»,
Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф, прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:
- до Азовського моря — дев’ять суден, з них чотири рухались з протоки Босфор;
- до Чорного моря — 13 суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), — наголошують у ВМС.