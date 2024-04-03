Наслідки російських ударів по Харківщині, фото: Харківська ОВА

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На Харківщині артилерійських та мінометних ударів зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини. Також ворог завдавав авіаудари.

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Про це сьогодні, 3 квітня, повідомляється у Telegram-каналі очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

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