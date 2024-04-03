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Последствия российских ударов по Харьковщине, фото: Харьковская ОВА
Рашисты в ночь на 3 апреля били КАБами по Купянску и Боровой на Харьковщине (ФОТО)https://racurs.ua/n193984-rashisty-v-noch-na-3-aprelya-bili-kabami-po-kupyansku-i-borovoy-na-harkovschine-foto.htmlРакурс
На Харківщині артилерійських та мінометних ударів зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини. Також ворог завдавав авіаудари.
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Про це сьогодні, 3 квітня, повідомляється у Telegram-каналі очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.
Зокрема:
- о 03.29 внаслідок обстрілу КАБ міста Куп’янська пошкоджено гаражі в гаражному кооперативі та приватний будинок. Інформація про постраждалих не надходила. Повторний обстріл був о 3.32 — також без руйнувань та постраждалих.
- О 03.25 ворог вдарив по селищу Борова Ізюмського району. Внаслідок ворожого обстрілу КАБ пошкоджено будівлю освітньої установи та гаражі. Інформація про потерпілих не надходила;
- о 23.17 2 квітня внаслідок обстрілу КАБ села Кучерівка Куп’янського району пошкоджені два приватні будинки. Без постраждалих;
- о 17.00 2 квітня внаслідок ворожого артобстрілу села Новоосинове Куп‘янського району пошкоджено приватний будинок. На місці удару загинув 58-річний чоловік, а в лікарні, внаслідок отриманих поранень, помер його 11-річний син;
- о 14.30 2 квітня російські окупанти артилерією обстріляли село Івашки Богодухівського району. У результаті 12 ударів знищено п‘ять житлових будинків. Відсутнє енергопостачання. Без жертв;
- о 13.33 3 квітня сталося влучання по території села Глушківка Куп’янського району. Без руйнувань та постраждалих. Повторний обстріл стався о 14.33;
- о 08.00 2 квітня ворог обстріляв село Липці Харківського району. Внаслідок обстрілу було зруйновано склад-магазин та пошкоджено приміщення установи. Також було пошкоджено приватний житловий будинок та магазин навпроти. Без постраждалих.