Последствия российских ударов по Харьковщине, фото: Харьковская ОВА

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На Харківщині артилерійських та мінометних ударів зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини. Також ворог завдавав авіаудари.

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Про це сьогодні, 3 квітня, повідомляється у Telegram-каналі очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

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