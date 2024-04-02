Росіяни навчилися споряджати ракети у порту Новоросійська, а не в Севастополі

https://racurs.ua/ua/n193974-rosiyany-navchylysya-sporyadjaty-rakety-u-portu-novorosiyska-a-ne-v-sevastopoli-foto.html

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У росії з’явилася можливість заряджати ракети в порту Новоросійська, а не в тимчасово окупованому Севастополі.

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За інформацією моніторингової групи «Кримський вітер», раніше терористи рф могли заряджати ракети на свої військові кораблі тільки в Севастополі, через що носії «Калібрів» були змушені заходити в бухти, де ризикували потрапити під удар з боку Сил оборони.

Судячи із супутникових знімків, у росії з’явилася можливість заряджати ракети прямо в порту Новоросійська, — йдеться в повідомленні.

Раніше росіяни почали встановлювати баржі в Новоросійському порту для захисту від українських морських дронів. Про це розповіли у Міноборони Британії і показали відповідний супутниковий знімок.

Недавній аналіз фотографій виявив чотири баржі, розташовані біля входу на об'єкт Чорноморського флоту у Новоросійському морському порту. Це спроба посилити захист порту від атак українських безпілотників та надводних дронів, — заявили у розвідці.

Крім того, розвідка Великої Британії оприлюднила супутникові знімки російської субмарини та намальованої «хибної цілі» в порту Новоросійська.