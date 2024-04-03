Семью предателей задержали в Харьковской области, фото: СБУ

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На Харківщині СБУ в ході спецоперації затримала сім’ю зрадників, які хотіли підірвати залізничні ешелони ЗСУ.

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Про це сьогодні, 3 квітня, повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначається, що зловмисники розвідували маршрути руху військових ешелонів ЗСУ на Лиманському напрямку:

найбільше їх цікавили «уразливі» ділянки переміщення рухомих складів, наприклад, залізничні мости, шляхопроводи і автотунелі під коліями;

також вони встановлювали координати релейних шаф і трансформаторних підстанцій Укрзалізниці.

Отримані відомості агенти мали передати своєму російському куратору у вигляді геолокацій критичної інфраструктури на Google-картах.

На основі цієї інформації загарбники планували здійснити диверсію на залізничній лінії під час руху вантажного ешелону ЗСУ. Таким чином окупанти сподівалися зірвати безперебійне постачання української зброї та боєприпасів на передову східного фронту, — зазначають у СБУ.

Однак усю агентурну групу було викрито ще на початковому етапі її розвідувальної активності, після чого їхні дії було «покроково» задокументовано. Затримали зловмисників під час збору розвідданих для окупантів.

За даними слідства, зрадниками виявились брат і сестра, які разом працювали у комунальному закладі Ізюмського району. Влітку 2023 року вони потрапили у поле зору кадрового співробітника головного управління генштабу збройних сил рф (відомого як гру) через антиукраїнські дописи у прокремлівських Telegram-каналах. СБУ вже встановила особу їхнього куратора.

Під час обшуків у помешканні затриманих вилучено мобільні телефони, якими вони користувались для комунікації з російським гру, — зазначають у СБУ.

Фігурантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб). Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.