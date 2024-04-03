Последствия непогоды в Киевской области, фото: Киевская ОВА

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На Київщині триває ліквідація наслідків стихії.

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Про це сьогодні, 3 квітня, вранці, повідомляє прес-служба Київської ОВА.

Через сильний вітер на лінії електропередачі падали конструкції будівель, дерева та сухі гілки. Як результат — масові обриви проводів, повалені опори, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що станом на ранок сьогоднішнього дня світло вже повернули 113 тис. родин у 276 населених пунктах. Наразі в роботі ще 24 лінії електропередачі у 53 містах і селах.

Відновлювальні роботи планується завершити сьогодні до кінця дня, якщо погодні умови не спричинять нових аварій, — наголошують в ОВА з посиланням на ДТЕК. — Будьте обережні під час негоди. Не наближайтесь до ліній електропередачі. Та повідомляйте про обірвані повітряні лінії.

Прес-служба ДТЕК зазначає, що найбільше від негоди постраждала північна частина Київської області.

Сьогодні за прогнозами синоптиків знов можливі сильні пориви вітру. Готуємось в посиленому режимі ліквідовувати аварії в разі їх виникнення, — наголошується у Telegram-каналі компанії.

У другій половині дня 2 квітня у низці регіонів України спостерігався шквальний вітер. Крім того, Київ 2 квітня накрила піщана буря, яка принесла з собою сильний вітер та важкі умови для дихання.