Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Уничтожение российской бронетехники, скриншот видео

Бойцы ССО ракетами Brimstone уничтожили российскую БМП и склад боеприпасов (ВИДЕО)

3 апр 2024, 10:32
999

Бійці Сил спеціальних операцій (ССО) за допомогою ракет Brimstone знищили російську БМП разом з екіпажем та польовий склад боєприпасів.


.

Відповідне відео сьогодні, 3 квітня, опубліковане у Telegram-каналі ССО.

Крім того, оператори FPV-дронів 8-го полку ССО під час виконання бойових завдань на одному з операційних напрямків виявили та знищили:

  • два танкові тягачі;
  • БМП;
  • двох російських окупантів.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров