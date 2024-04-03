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Уничтожение российской бронетехники, скриншот видео
Бойцы ССО ракетами Brimstone уничтожили российскую БМП и склад боеприпасов (ВИДЕО)https://racurs.ua/n193986-boycy-sso-raketami-brimstone-unichtojili-rossiyskuu-bmp-i-sklad-boepripasov-video.htmlРакурс
Бійці Сил спеціальних операцій (ССО) за допомогою ракет Brimstone знищили російську БМП разом з екіпажем та польовий склад боєприпасів.
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Відповідне відео сьогодні, 3 квітня, опубліковане у Telegram-каналі ССО.
Крім того, оператори FPV-дронів 8-го полку ССО під час виконання бойових завдань на одному з операційних напрямків виявили та знищили:
- два танкові тягачі;
- БМП;
- двох російських окупантів.