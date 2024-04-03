Уничтожение российской бронетехники, скриншот видео

https://racurs.ua/n193986-boycy-sso-raketami-brimstone-unichtojili-rossiyskuu-bmp-i-sklad-boepripasov-video.html

Ракурс

Бійці Сил спеціальних операцій (ССО) за допомогою ракет Brimstone знищили російську БМП разом з екіпажем та польовий склад боєприпасів.

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Відповідне відео сьогодні, 3 квітня, опубліковане у Telegram-каналі ССО.

Крім того, оператори FPV-дронів 8-го полку ССО під час виконання бойових завдань на одному з операційних напрямків виявили та знищили: