Бійці ССО ракетами Brimstone знищили російську БМП та склад боєприпасів (ВІДЕО)

Знищення російської бронетехніки, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n193986-biyci-sso-raketamy-brimstone-znyschyly-rosiysku-bmp-ta-sklad-boieprypasiv-video.html

Ракурс

Бійці Сил спеціальних операцій (ССО) за допомогою ракет Brimstone знищили російську БМП разом з екіпажем та польовий склад боєприпасів.

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Відповідне відео сьогодні, 3 квітня, опубліковане у Telegram-каналі ССО.

Крім того, оператори FPV-дронів 8-го полку ССО під час виконання бойових завдань на одному з операційних напрямків виявили та знищили: