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Ракурс
Знищення російської бронетехніки, скріншот відео

Бійці ССО ракетами Brimstone знищили російську БМП та склад боєприпасів (ВІДЕО)

3 кві 2024, 10:32
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Бійці Сил спеціальних операцій (ССО) за допомогою ракет Brimstone знищили російську БМП разом з екіпажем та польовий склад боєприпасів.


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Відповідне відео сьогодні, 3 квітня, опубліковане у Telegram-каналі ССО.

Крім того, оператори FPV-дронів 8-го полку ССО під час виконання бойових завдань на одному з операційних напрямків виявили та знищили:

  • два танкові тягачі;
  • БМП;
  • двох російських окупантів.

Джерело: Ракурс


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