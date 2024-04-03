Истребитель Су-35. Фото:

https://racurs.ua/n194007-chislo-boevyh-samoletov-su-34-i-su-35-v-rossiyskoy-armii-nazvalo-gur.html

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Російська армія має на озброєнні велику кількість літаків Су-34 та Су-35.

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Станом на березень 2024 року у складі Повітряно-космічних сил Збройних сил рф перебуває близько 100 багатофункціональних винищувачів Су-35 та понад 100 винищувачів-бомбардувальників Су-34. Про це йдеться у відповіді Головного управління розвідки Міноборони України на запит «АрміяInform».

Також на озброєнні країни-агресора є сім літаків далекого радіолокаційного виявлення і наведення А-50У. При цьому три А-50У перебувають на ремонтні та модернізації — два на «Таганрозькому заводі ім. Берієва», й один на аеродромі в Ульяновську на заводі «Авіастар».

Нагадаємо, у ніч на 20 березня безпілотники ГУР атакували місто Енгельс у Саратовській області рф, розташований аеродром з стратегічними бомбардувальниками. Супутникові знімки за 19 березня свідчили, що в Енгельсі було 11 літаків, зокрема дев’ять бомбардувальників — шість Ту-95 та три Ту-160.

Джерело: «АрміяInform»