Контрактник наводил россиян на позиции ВСУ через отца, выехавшего в рф

https://racurs.ua/n194019-kontraktnik-navodil-rossiyan-na-pozicii-vsu-cherez-otca-vyehavshego-v-rf.html

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Військова контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного інформатора фсб, який коригував ракетно-дронові удари рф по Донеччині.

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Як повідомила прес-служба відомства, фігурантом виявився контрактник однієї з бойових бригад Сил оборони, що дислокується на території східного регіону.

Зловмисник передавав російській спецслужбі координати вогневих позицій та військових фортифікаційних споруд. Передусім агресора цікавили геолокації найбільшого зосередження особового складу та розташування важкого озброєння ЗСУ, зокрема танків та ствольної артилерії.

Щоб замаскувати підривну діяльність, «кріт» працював на фсб через свого батька, який у серпні 2023 року виїхав до рф.

Для переїзду в росію він, як багатодітний чоловік, перетнув кордон у напрямку Євросоюзу, а звідти переправився до країни-агресора.

На території рф він встановив контакт з пропагандистом та колишнім співробітником фсб Сергієм Карнауховим.

Саме йому батько фігуранта «зливав» розвіддані про Сили оборони, одержані від сина. Карнаухов передавав ці відомості своєму куратору з фсб.

Встановлено, що загарбники використовували розвідувальну інформацію для підготовки прицільних повітряних атак на пункти дислокації українських військ.

Під час обшуку за місцем перебування затриманого виявлено мобільний телефон, який він використовував для фіксації координат і наявного озброєння Сил оборони та відправки «звітів» до фсб.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 114−2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану) КК України.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.