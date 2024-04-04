Высший совет правосудия повторно отстранил Князева от осуществления правосудия

https://racurs.ua/n194022-vysshiy-sovet-pravosudiya-povtorno-otstranil-knyazeva-ot-osuschestvleniya-pravosudiya.html

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Вища рада правосуддя знову відсторонила ексголову Верховного суду Князєва від здійснення правосуддя у зв’язку з порушеною щодо нього кримінальною справою.

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Строк відсторонення — до оголошення вироку в його справі або її закритті.

Про це стало відомо з онлайн-трансляції засідання. Князєва обвинувачують в отриманні хабаря у розмірі 2,7 млн дол.

6 лютого Вища рада правосуддя відсторонила від виконання обовʼязків через притягнення до кримінальної відповідальності ексголову Верховного суду Всеволода Князєва до 6 квітня.

Справа Князєва

15 травня 2023 року голову ВС упіймали на хабарі у майже 3 млн дол. За ці гроші він мав винести рішення на користь бізнесмена Костянтина Жеваго у справі про Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат.

16 травня Суд звільнив Князєва, згодом його арештували з альтернативою застави у 75 млн грн. Після цього суд сім разів зменшував заставу — востаннє до 18,168 мільйона. 31 січня 2024 року цю суму внесли і Князєв вийшов з-під варти. На підозрюваного наклали певні зобовʼязання: не покидати Київ без дозволу правоохоронців та суду, здати свій закордонний паспорт та документи для виїзду, а також носити електронний браслет.