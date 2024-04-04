Рада сломалась - лидеры "Слуги народа" собирают своих депутатов, чтобы привести фракцию в чувство

https://racurs.ua/n194024-rada-slomalas-lidery-slugi-naroda-sobiraut-svoih-deputatov-chtoby-privesti-frakciu.html

Ракурс

Керівництво «слуг» збирало своїх депутатів, щоб утримати єдність фракції.

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Підгрупи фракції почергово збирали голова фракції СН Давид Арахамія, віцеспікер Олександр Корнієнко та перший заступник голови фракції «СН» Андрій Мотовиловець. Запросили також депутатів, які рідко з’являються в Раді, пише «Українська правда».

Нам треба укласти якийсь новий «договір», як нам далі жити та працювати. Всякі призначення, виїзди за кордон і так далі — це одне. Але головний підсумок цих зустрічей — це шок. Коли кажеш депутатам, що ще мінімум там півтора — два роки треба в такому форматі прожити, всіх кидає в піт.

У чесних людей, які йшли працювати на країну, тупо закінчились заощадження і їм нема на що жити. А в тих, хто йшов мутити, теж мотивації ніякої, бо зараз в Раді грошей немає. А тут ще ПЕПство, а тут ще ЗМІ тебе з усіх сторін мочать, і свої ж міністри чи губери витирають об тебе ноги. Мотивація не дуже, — розповів виданню один з нардепів.

Інший нардеп-«слуга» також розповів, що «часом ці зустрічі переростають у те, що один одному «тільки напихають матюків», але після них якось легше стає.

І Давід (Арахамія. — «Ракурс») такий розказчик, прям так накладає, що ти йому віриш. Хоча потім приходиш додому і думаєш: а що змінилось?.

Про можливі кадрові перестановки у владі співрозмовники УП говорять зі скепсисом, мовляв, «можна будь-які зміни і кадрові перестановки планувати, але все це будуть слова — Рада зламалась».

Її треба обережно зібрати наново. Я розумію, що наші на Банковій знову хочуть все вирішити і потім в останній момент закинути в Раду нові призначення, щоб ми швидко проголосували. Але цього разу так, боюсь, не вийде. Ядро — в основному списочники. Бо з «мажорами» ситуація дуже погана. Не тому, що вони щось хочуть особливе. Просто Офіс, Кабмін та навіть якісь губери наших же мажоритарників ні в що не ставлять. Приїжджає якийсь міністр на округ, роздає там допомогу чи інспектує щось. Губера і мера звуть, а наших депутатів просто викреслюють зі списку запрошених. Це як називається?

Наскільки успішними були ці зустрічі зі «слугами», поки невідомо.