Ракетный удар по 128-й бригаде в Запорожской области мог произойти из-за взлома мессенджеров военных

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Удар по шикуванню бійців 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади могли скоригувати через повідомлення у месенджері Signal.

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Про це повідомив «Укрінформу» очільник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк.

Однією із загроз є розсилка фішингових повідомлень для зламу месенджерів конкретних військових. Розсилає їх хакерське угруповання «Армагедон». У ході розслідування атаки, під час якої загинуло понад 30 наших військовослужбовців, ми знайшли, що на один із пристроїв, на якому був месенджер Signal, прийшло повідомлення про конкретну дату і місце шикування військовослужбовців, куди надалі й прилетіла ракета. Зараз одна з основних версій, що наведення стало можливим саме через технічне проникнення, — сказав Вітюк.

Нагадаємо, 4 листопада у 128-ї бригаді сталася трагедія — окупанти завдали удару по українських військовослужбовцях в одному з прифронтових сіл Запорізької області під час шикування для вручення нагород із нагоди дня ракетних військ та артилерії.

128 бригада підтвердила загибель 19 воїнів.

Бійців 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади зібрали у дворі будинку, ігноруючи маскування. Головна інспекція МОУ, встановила, що військових не лише зібрали на нагородження, поруч також припаркували більш як десяти автомобілів.

У цей час у небі працював російський безпілотник-розвідник, його зафіксували. В області було оголошено повітряну тривогу, військових попередили про сектор, в якому працює ворожий БпЛА.

Після ракетного пуску було поширено сигнал «ракетна небезпека». Але на місці нагородження «жодних централізованих безпекових заходів вжито не було».