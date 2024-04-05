30 самолетов могли находиться на аэродроме в Морозовске. Фото: MT Anderson

https://racurs.ua/n194055-ataka-na-aerodrom-v-morozovske-shest-samoletov-unichtojeny-a-vosem-povrejdeny.html

Ракурс

Аеродром у російському Морозовську Ростовської області рф був атакований дронами вночі 5 квітня.

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Унаслідок атаки було знищено щонайменше шість літаків. Ще вісім літаків зазнали суттєвих пошкоджень. Окрім техніки, близько 20 російських солдатів загинули або зазнали поранень. Атаку на аеродром «Морозовськ» організувала Служба безпеки України. Про це повідомила «АрміяTV».

А OSINT-аналітик MT Anderson у соцмережі Х опублікував супутникові знімки аеродрому, які були зроблена напередодні атаки. За його інформацією, на летовищі під час удару могли перебувати майже 30 літаків окупантів. Зокрема, 4 квітня на аеродромі перебували 26 бомбардувальники Су-34 і три багатофункціональні винищувачі Су-30/35.

Як відомо, «Морозовськ» — військовий аеродром у Ростовській області рф, розташований за 3 км на південний захід від однойменного міста. На аеродромі базується 559-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк 1-ї гвардійської змішаної авіаційної дивізії ВПС росії. Зазвичай тут базуються бомбардувальники Су-24, Су-24М та Су-34.

Нагадаємо, вночі 4 квітня була атакована низка воєнних аеродромів на території рф. Зокрема, десятки вибухів прогриміли в районі аеродрому в Морозовську. Під атакою перебував і аеродром у російському Енгельсі Саратовської області. Також було чутно вибухи в Єйську Краснодарського краю.