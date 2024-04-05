Дрони атакували військові аеродроми в росії. Фото:

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Ракурс

Атака безпілотників на російську федерацію відбулася у п’ятницю, 5 квітня.

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Зокрема, дрони атакували Ростовську область, а саме — аеродром у Морозовську, де базуються ворожі бомбардувальники Су-24, Су-24М та Су-34. Місцевий губернатор Василь Голубєв каже, що над Морозовським районом нібито збили понад 40 повітряних цілей. Про можливі руйнування на військовому об'єкті він традиційно, заявив лише про пошкоджену електропідстанцію.

Під атакою перебував і аеродром у російському Енгельсі Саратовської області. Місцеві пабліки пишуть, що вибухи пролунали близько 5.00. Очевидці стверджують, що сирена повітряної тривоги спрацювала вже після вибухів.

Також було чутно вибухи в Єйську Краснодарського краю росії. Російські Telegram-канали пишуть, що ППО працювала в районі аеродрому. Вибухи прогриміли близько 3.00.

Ще вибухи лунали в російському Курську.

Міноборони росії стверджує, що у Ростовській області «збито» 44 безпілотники, в Краснодарському краї — шість, по одному в Саратовській, Бєлгородській та Курській областях.

Нагадаємо, в ГУР повідомляли, що станом на березень 2024 року у складі Повітряно-космічних сил Збройних сил росії перебуває близько 100 багатофункціональних винищувачів Су-35 та понад 100 винищувачів-бомбардувальників Су-34.